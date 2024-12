Bienvenue

Secteur immobilier en plein essor, la location de centres d'affaires est une affaire de spécialistes. Retrouvez chaque semaine l'actualité des espaces de bureaux à louer dans les principales villes de France.

Comment choisir?

De nombreux critères doivent entrer en ligne de compte lors de l'inscription dans un centre d'affaires. Au-delà du prix, il est important de vérifier que tous les équipements nécessaires sont déjà présents, notamment en termes de télécommunications et de services administratifs. De nombreuses entreprises offrent également la domiciliation commerciale, un service utile et performant pour développer une antenne commerciale.

Prix des locaux

Localisation du centre d'affaires (centre ville ou périphérie)

Facilité d'accès (trafic, parking)

Modernité des équipements

Télécommunications (accès internet, téléphone et fax)

Services additionnels disponibles: adressage, forwarding de boîte postale, autres services administratifs

Réputation du centre d'affaires (vérifier l'e-reputation d'une société)

Types de locaux

Les centres d'affaires peuvent tout à fait être adaptés à une activité comme un cabinet d'avocat (par exemple Etude Damien Piller à Fribourg), mais aussi un cabinet de médecine et des sociétés high-tech (par exemple une société d'informatique à Genève). En France, certains centres d'affaires sont très pratiques pour faire livrer des fleurs en Allemagne directement à ses employés ou dirigeants.

Technologie

La technologie est devenue un aspect indispensable lors du choix de votre prestataire: est-ce qu'un accès internet haut débit est présent dans la région? Qu'en est-il du 5G? Le raccordement à un système informatique existant doit être simple et opérationnel en quelques heures. Si votre prestataire de bureaux ne peux pas vous garantir une prise en main rapide et flexible, il se peut que votre domiciliation devienne coûteuse, et prenne trop de temps à devenir opérationnelle.



Il est également important de connaître les différents services informatiques proposés par le prestataire: Logiciel de facturation, accès facile à UBER, programme informatique prenant en charge la gestion de temps pour les employés, etc.

